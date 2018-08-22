На выезде из Екатеринбурга автомобиль сбил лося (ФОТО)

Сегодня днем, 24 августа, при выезде из Екатеринбурга, на дублере Сибирского тракта по направлению к уральской столице, автомобиль сбил лося. Животное погибло на месте. Обстоятельства происшествия неизвестны. По предварительным данным, лося сбил внедорожник.Это не единственный инцидент с участием животных на свердловских дорогах за последние дни. Так, по информации регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, 19 августа на 15-м км автодороги Арти — Михайловск — Нижние Серги водителем транспортного средства «Тойота-Камри» был совершен наезд на самку лося. Животное погибло на месте происшествия. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб. В этот же день на 84-м км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск водителем транспортного средства «Рено-Кангу» совершен наезд на самца косули.