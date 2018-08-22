Двое уральцев осуждены за незаконное лишение человека свободы

Красноуфимский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей деревни Ялым 26 и 36 лет. Их признали виновными в незаконном лишении человека свободы.Установлено, что 2 января 2018 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой запихнули знакомого мужчину 38 лет в багажник автомобиля, увезли на местное кладбище и избили, после чего так же, в багажнике, увезли его в деревню и отпустили.Обвиняемые пояснили, что сделали все это «в профилактических целях», так как ранее пострадавший ударил родственницу одного из них бутылкой по голове.В итоге один из фигурантов получил три года в колонии-поселении, второй – три года условно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.