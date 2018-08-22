«Позорный полк» против пенсионной реформы перенесли в сквер им. Большакова

Митинг и шествие против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге, которые организует КПРФ, согласованы властями, но перенесены на другую площадку. Вместо проспекта Ленина мероприятия пройдут в сквере им. Большакова.«В самый центр тысячи митингующих не пустят ни при каких обстоятельствах. При этом мы потеряем драгоценное время, которого осталось и так не много для того, чтобы оповестить об акции жителей», — написал в соцсетях первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.Таким образом, мероприятия начнутся в 12:00 2 сентября у КРК «Уралец». Сначала пройдет шествие, затем митинг.Напомним, что шествие получило название «Позорный полк». В ходе него жители пройдут по городу с табличками депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста.19 июля Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. За принятие законопроекта проголосовали все члены фракции «Единая Россия», кроме Натальи Поклонской. Против выступили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».Документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.