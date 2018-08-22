Суд дал Юлии Михалковой несколько часов, чтобы доказать, что подписи в её поддержку настоящие

13:36 | 24.08.2018

Яромир Романов/Znak.com

Свердловский областной суд, рассматривающий апелляционную жалобу актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда о снятии её с выборов, объявил перерыв в заседании. Причиной приостановки заседания суда стало заявленное ходатайство юриста артистки.



Представитель кандидата в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлии Михалковой попросил проверить 14 человек, подписавшихся в поддержку ее выдвижения, через базы ГУ МВД РФ по Свердловской области, чтобы доказать, что люди эти не вымысел сборщиков подписей, а настоящие жители Екатеринбурга.



Суд удовлетворил ходатайство и дал представителям Михалковой время до 15:00.



В беседе с журналистом издания Znak.com юрист актрисы Павел Невольниченко пояснил, что «именно к подписям этих 14 человек возникли претензии в первой инстанции — Ленинском районном суде Екатеринбурга, который отменил регистрацию Михалковой на выборах». В случае если к заявленному времени представителям Михалковой не удастся проверить людей через базы ГУ МВД по Свердловской области, то «будет заявлено еще одно ходатайство о переносе заседания на другое время», добавил он.



Напомним, что в суде первой инстанции кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов, являющийся истцом по делу о снятии Михалковой с выборов, утверждал, что часть подписей граждан, собранных в поддержку Михалковой, являются поддельными. Кстати, тогда представители Михалковой предлагали пригласить в суд всех подписавшихся за нее людей, чтобы доказать, что подписи настоящие, но Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить это ходатайство и, согласившись с требованиями истца, отменил решение избиркома о регистрации кандидата.