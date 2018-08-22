В Свердловской области полиция спасла грибника, повредившего спину при падении с сосны

В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося грибника — жителя Артинского района.Накануне в дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что ее сын 1996 года рождения ушел в лес за грибами и заблудился. Молодой человек забрался на сосну, чтобы позвать на помощь, но упал и повредил спину. К счастью, у него оказался с собой мобильный телефон, и он смог сообщить, что не может самостоятельно передвигаться и нуждается в помощи.Как рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на предполагаемое место нахождения гражданина незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД, сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные — всего 15 человек.«В ходе трёхчасового поискового мероприятия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего и оказали ему первую помощь, вызвали неотложку, организовали доставку в больницу, где он сейчас проходит курс необходимого лечения», — отметил полковник Горелых.