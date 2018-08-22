Иностранцы вернули более полумиллиона рублей с помощью системы tax free в Екатеринбурге

12:48 | 24.08.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Системой tax free в екатеринбургском аэропорту Кольцово воспользовались 56 иностранных пассажиров, они вернули в общей сложности более 500 тысяч рублей с покупок, сделанных в уральской столице.



Больше всего заявок – 39 – поступило от граждан Китая. Им вернули 484 тысячи рублей. Также за возвратом налога на добавленную стоимость обратились граждане Египта, Франции, ОАЭ, Финляндии, Турции и Чехии.



«Чаще всего иностранцы покупают в России одежду, обувь, сумки, часы, очки и косметику. Причем зачастую это продукция известных мировых брендов. Почти все пассажиры совершают покупки в Москве или Санкт-Петербурге, поскольку в этих городах расположены большинство магазинов, подключенных к системе tax free», - отметил начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



Напомним, что система tax free заработала в Екатеринбурге перед Чемпионатом мира по футболу. Она распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей с учетом НДС.