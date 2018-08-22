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12:00 | 24.08.2018
zyuzinomedia.ru
Уралец похитил бывшую супругу, угнал автомобиль и насмерть сбил женщину
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 21 августа прошлого года Фуников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую супругу и угнал автомобиль ее матери. При этом мужчина похитил бывшую супругу, насильно поместив ее на заднее сиденье.
В дороге Фуников не справился с управлением, автомобиль занесло. В результате машина вылетела в проезжей части и сбила пешехода - женщину 1959 года рождения. Потерпевшая скончалась в больнице. Отметим, что у мужчины не было водительских прав.
Кроме реального срока заключения, осужденный должен выплатить сыну погибшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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