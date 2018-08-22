Уралец похитил бывшую супругу, угнал автомобиль и насмерть сбил женщину

12:00 | 24.08.2018

zyuzinomedia.ru

Житель Серова Михаил Фуников 1972 года рождения осужден на 8 лет 1 месяц в колонии общего режима. Его признали виновным в похищении человека, угоне автомобиля и пьяном вождении, которое повлекло гибель пешехода.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 21 августа прошлого года Фуников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую супругу и угнал автомобиль ее матери. При этом мужчина похитил бывшую супругу, насильно поместив ее на заднее сиденье.



В дороге Фуников не справился с управлением, автомобиль занесло. В результате машина вылетела в проезжей части и сбила пешехода - женщину 1959 года рождения. Потерпевшая скончалась в больнице. Отметим, что у мужчины не было водительских прав.



Кроме реального срока заключения, осужденный должен выплатить сыну погибшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



Приговор пока не вступил в законную силу.