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11:41 | 24.08.2018
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ВСМ Екатеринбург – Челябинск обеспечит рост ВВП на 2,2 трлн рублей
Отмечается, что Валовой региональный продукт Челябинской области увеличится на 0,9 трлн рублей, ВРП Свердловской области – на 1,12 трлн, ВРП некоторых других регионов – на 0,1 трлн.
Рост ВВП начнется, когда стартует строительство. Это обусловлено ростом производства строительных материалов и девелоперских услуг, что увеличивает поступление налогов и социальных отчислений.
Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск - третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.
Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. До 30 сентября определят условия, в том числе объем государственного участия. А построить ВСМ и ввести ее в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.
По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.
© «Вечерние Ведомости»
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