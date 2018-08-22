В пригороде Екатеринбурга полицейские и общественники пресекли деятельность незаконного пункта приема металлолома

Накануне в центре села Косулино Белоярского городского округа полицейские при содействии общественников приостановили деятельность незаконного пункта приема металлолома. Как рассказал корреспонденту veved.ru общественник, координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, к нему с коллективным обращением обратились жители села Косулино, которые пожаловались, что у них в населенном пункте по адресу ул. Ленина, 83 функционирует пункт приема металлолома.– Информация подтвердилась. Выяснилось, что на земельном участке, принадлежащем Григору Чолахяну, работает шиномонтажная мастерская и тот самый пункт приема металлолома, несмотря на то, что земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство. И полиция, и местные власти пытаются вразумить бизнесменов, что необходимо работать по закону, но ничего не меняется. Чолахян сдает земельный участок якобы в аренду другим лицам. На месте мы обнаружили двух мужчин, которые заявили, что они охранники. Ни соответствующей лицензии, позволяющей осуществлять деятельность по хранению или продажу металлолома, они не предоставили, да её и быть не могло, – говорит Дмитрий Чукреев.На место были вызваны полицейские, участковые уполномоченные пообещали, что примут необходимые меры для того, чтобы пресечь незаконную деятельность.По словам Дмитрия Чукреева, необходимую учетную документацию по сдаче-приему металла полицейские обнаружили лишь в виде черновых записей. Кроме этого, на территории площадки были обнаружены металлическая проволока и сетка-рабица, хотя по закону такой лом запрещено принимать от граждан.«В Екатеринбурге и пригороде десятки, если не сотни подобных точек, но по закону из них работают единицы. Остальные предпочитают работать нелегально, избегая налогообложения и официального оформления работников. Мы намерены снова приехать через пару недель в Косулино, чтобы посмотреть, свернули ли коммерсанты свою деятельность, а также проинспектировать здесь еще одну точку по приему металла от населения», – пообещал Чукреев.Отметим, что на пункты приема металлолома зачастую жалуются садоводы, которые становятся пострадавшими в результате действий воришек, которые взламывают садовые домики и крадут металл. Происходят и комично-криминальные случаи. Так, в Карелии, например ,мужчина украл старый «Мерседес» из гаража и сдал его на металлолом, а в Омске украли сам гараж, который сдали скупщикам лома.