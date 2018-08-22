Похитила 20 тысяч рублей: в Первоуральске женщину осудили за обряд снятия порчи

11:15 | 24.08.2018

penza-post.ru

Жительница Первоуральска 1981 года рождения Валентина Решетникова приговорена к двум с половиной годам в колонии общего режима за мошенничество.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в мае этого года обвиняемая убедила женщину 1951 года рождения в том, что обладает магическим даром, и за 20 тысяч рублей провела обряд по снятию порчи с нее и ее сына.



Суд признал свердловчанку виновной в мошенничестве и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.