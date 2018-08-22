В Лесном вандала, разбившего восемь фонарей, наказали обязательными работами

10:45 | 24.08.2018

gazeta13.ru

В городе Лесном за вандализм осужден местный житель 1998 года рождения Дмитрий Созыкин.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 13 апреля 2018 года молодой человек после ссоры со знакомой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил в сквере им. Гагарина восемь уличных фонарей. Ущерб оценили в 22 тысячи рублей.



В итоге мировой судья назначил Созыкину наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также уралец должен возместить причиненный ущерб.