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10:40 | 24.08.2018

Фото: 2ГИС

«Фонд мира», старейший туроператор Екатеринбурга, становится агентом

Как сообщает Федеральное агентство по туризму, по итогам заседания наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» ООО «Туристическая компания «Фонд мира» из Екатеринбурга будет исключено из Ассоциации. При этом уточняется, что туристическая компания сама подала заявление о прекращении своей деятельности в сфере выездного туризма. Денежные средства фонда персональной ответственности, которые компания перечисляла в Ассоциацию, ей будут возвращены.

В сообщении уточняется, что у туркомпании «Фонд мира» есть неисполненные обязательства перед третьими лицами и, хотя компания обещала их исполнить 24 августа, с этого же дня Ассоциация «Турпомощь» начнет формировать реестр неисполненных обязательств екатеринбургской компании.

В самой компании «Фонд мира» отметили, что полностью уходить с рынка туристических услуг не намерены. Просто на региональном уровне деятельность в качестве туроператора сейчас нерентабельна, продажа пакетных туров сейчас затруднена, а потому было принято решение продолжать деятельность в качестве агентства и предлагать клиентам продукты других операторов.

Напомним, туристическая компания «Фонд мира», созданная в 1993 году, является одним из крупнейших турагентств Екатеринбурга с более чем 20-летним опытом работы на рынке туризма. Головной офис компании находится на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что только с начала лета текущего года о прекращении деятельности либо прекращении чартерных программ заявили несколько туроператоров: «Премиум Трэвел», «Матрешка Тур», «Интрэвел Столешники», DSBW Tours, Polar Tour и «Аврора БГ».

Сейчас, одновременно с «Фондом мира», с аналогичным заявлением в Ассоциацию «Турпомощь» обратился московский туроператор ООО «Веди ТУР Элит».

© «Вечерние Ведомости»

 


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