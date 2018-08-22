В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы

В преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы в Екатеринбурге. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств.Как сообщает «СОВА», в ходе проверки выявлено порядка восьми нарушений технической эксплуатации автобусов. Владельцам выданы предписания об устранении нарушений.В том числе установлено, что один из автобусов эксплуатировался, имея неисправную тормозную систему.«При проверке был выявлен факт эксплуатации автобуса с неисправной тормозной системой. В данном случае будет проводиться проверка с использованием средств технического диагностирования для установления точных обстоятельств и причин отказа тормозной системы, и соответственно будут приняты меры, в том числе административного реагирования, в отношении водителя и должностных лиц образовательного учреждения», — рассказал начальник отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга Борис Черных.