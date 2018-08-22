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09:56 | 24.08.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

На следующей неделе в Екатеринбург привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

30 августа в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, привезут православную святыню — мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Торжественная встреча состоится в 08:45 в Храме на Крови. Ковчег с мощами будет выставлен в храме до 1 сентября с 08:00 до 23:00.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, ковчег с десницей святого прибудет в Россию по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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