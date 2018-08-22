В Нижних Сергах сотрудник Росгвардии спас пенсионера из пожара

09:36 | 24.08.2018

пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Боец вневедомственной охраны Нижнесергинского ОВО прапорщик Константин Грачев находился у себя дома, когда заметил пожар в соседнем жилище, где проживал одинокий 79-летний пенсионер.



Придя к дому соседа, росгвардеец вывел мужчину и отвел на безопасное расстояние. В это время произошел взрыв бытового газа.



К приезду пожарных дом был полностью уничтожен огнем. Пенсионера доставили в больницу с ожогами.



Руководство Управления Росгвардии по Свердловской области подготовило ходатайство о поощрении отличившегося сотрудника.