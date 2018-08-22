Для выборов в гордуму Екатеринбурга напечатали более 1,5 млн бюллетеней

09:14 | 24.08.2018

imenno.ru

В Екатеринбурге к выборам в гордуму напечатано 1 577 000 бюллетеней. Среди них 18 видов по единому округу и 18 видов по одномандатным округам. Первые имеют фиолетовую защитную сетку, вторые – розовую. Изготовлением занималось АО «Печатный дом «Формат».



На данный момент бюллетени переданы территориальным и окружным избирательным комиссиям.



Напомним, что выборы в гордуму состоятся 9 сентября.