Правозащитники посетили подразделения ГИБДД в Екатеринбурге

Екатеринбург присоединился к Всероссийской кампании «Гражданин и полиция». В рамках акции общественник Василий Рыбаков и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетили отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств УМВД России по Екатеринбургу, расположенные на улице Третьего Интернационала и в Водительском проезде.Правозащитники оценили работу отделений с точки зрения обычного гражданина. Особое внимание уделялось доступности учреждений для маломобильных граждан. На данный момент здесь установлена кнопка вызова. К человеку в инвалидной коляске выходят полицейские и помогают въехать внутрь помещения или принимают у него заявление за пределами здания.— Каких-либо существенных замечаний не выявлено. Видно, что ГИБДД за последние годы сделала шаг вперед в сфере работы с жителями Свердловской области. В наших дальнейших планах — посещение участковых пунктов полиции, службы по вопросам миграции в Екатеринбурге и городах области, — отметил Василий Рыбаков.Татьяна Мерзлякова обращается к жителям области с просьбой сообщить ей о проблемах в работе подразделений МВД.