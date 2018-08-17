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21:14 | 23.08.2018
Дело «очкарика» в екатеринбургском суде подходит к концу. Владислав Рябухин надеется на поддержку горожан
Владислав Рябухин в разговоре с корреспондентом veved.ru отметил, что перед прениями у него боевой настрой и он надеется, что его знакомые и друзья, а также все неравнодушные горожане придут завтра на процесс (начинается в 10:00) и поддержат его.
Напомним, что события, которые легли в основу уголовного дела, произошли летом 2017 года. В ночь с 1 на 2 июля во дворе дома № 16 на улице Менделеева между собой повздорили две группы молодых людей — трое местных парней и несколько физически крепких выходцев из Закавказья. Несмотря на то, что драку затеяла вторая сторона (мнение обвиняемых), двум екатеринбуржцам грозит реальное лишение свободы. Подробнее об этой истории мы ранее рассказывали (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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