Члены свердловской Общественной палаты могут лишиться полномочий из-за двойного гражданства

19:11 | 23.08.2018

Председателю Общественной палаты Свердловской области Александру Левину, который был избран в ходе сегодняшнего заседания нового состава ОП, предстоит решить вопрос о правомочности полномочий двух членов ОП. По неподтвержденной информации, два члена Общественной палаты СО, один из которых представляет адвокатское сообщество, а второй имеет отношение к молочному бизнесу, имеют гражданство другого государства, что запрещено федеральным законодательством. Известно, что итоги рассмотрения данного вопроса стоят на контроле в региональной прокуратуре.



В соответствии с регламентом Общественной палаты Свердловской области вопрос досрочного прекращения её членов относится к исключительным полномочиям самой ОП.