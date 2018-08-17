Два екатеринбуржца обокрали 68 квартир на семь миллионов рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор двум местным жителям Георгию Хомутову и Александру Галиулину, более известным в определенных кругах как Жора и Банан.Как рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в период с июня 2014 года по июнь 2015 года обвиняемые совершили 59 квартирных краж. Кроме того, Хомутов в одиночку обчистил еще 9 квартир. Общий ущерб составил около 7 млн рублей.Злоумышленники выбирали квартиры на первых этажах домов советской постройки и проникали внутрь через взломанные пластиковые окна. Ворованное имущество сбывали через скупщиков и ломбарды.Георгий Хомутов получил 9 лет общего режима, Александр Галиулин – 12 лет строгого.«Выявили и задержали квартирных воров в ходе длительной и кропотливой работы сыщикиподразделения полковника полиции Натига Байрамова из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области – подполковник полиции Иван Плюснин, майоры полиции Геннадий Обходимов и Александр Гулемин.Расследовалось уголовное дело под руководством начальника отдела №3 ГСУ полицейского главка майора юстиции Евгения Чеглакова.Обвинительное заключение утверждал заместитель прокурора Свердловской области старший советник юстиции Вадим Чукреев», – рассказал полковник Горелых.