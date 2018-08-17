Северных соседей Свердловской области обеспечат сотовой связью

18:24 | 23.08.2018

В первом квартале 2019 года в 20 труднодоступных населенных пунктах Республики Коми появится надежная мобильная связь и быстрый интернет. Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие региона превысит 110 миллионов рублей.



Правительство Республики Коми и оператор «МегаФон» договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в сфере развития связи. Чтобы повысить доступность мобильных услуг, в удаленных и труднодоступных районах Коми запланирована масштабная телеком-стройка. Надежную голосовую связь и интернет обеспечат для 5 000 жителей сел Корткероского, Усть-Цилемского, Княжпогосткого, Троицко-Печорского и Прилузского районов, а также на территории социально-значимых объектов региона – больниц, школ, госведомств.



Для более мощного покрытия сети инженеры «МегаФона» установят компактные базовые станции. Оборудование обеспечит уверенный прием связи в местах с низким или отсутствующим мобильным сигналом. Там, где ранее не было доступа к интернету, сеть оператора станет «пропуском» к получению электронных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома.



«Наша задача — чтобы даже самые отдаленные населенные пункты не чувствовали себя оторванными от цифрового пространства. Для этого в 2017 году мы с компанией «МегаФон» реализовали проекты по устранению цифрового неравенства, обеспечив жителей сел Казлук и Донаель услугами связи. В этом году в зоне действия сети окажутся территории с населением от 60 человек», — отметила первый председатель Правительства Республики Коми Лариса Максимова.



«Республика Коми – регион со сложными географическими и климатическими условиями. Вопрос доступности цифровых услуг для жителей отдаленных сел крайне актуален. До конца этого года мы планируем инвестировать в развитие сети свыше 110 млн рублей. Так мы закладываем фундамент для дальнейшей цифровизации региона. Ведь именно надежная связь и наличие телеком-инфраструктуры позволят внедрить новые цифровые сервисы в городах и селах. Поддержка руководства республики станет важной основой для реализации этих планов», – подчеркнул директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.



Сегодня в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает почти 800 тысяч человек – 95% жителей Республики Коми.