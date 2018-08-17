Евгений Куйвашев поручил выяснить, почему свердловчане неактивно подключаются к газовым сетям

17:44 | 23.08.2018

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За пять лет в Свердловской области построено 2,5 тыс. км газовых сетей. На развитие системы газоснабжения региона потрачено порядка 5 млрд рублей, сообщил на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев.



— За минувшие пять лет нам удалось построить и сдать в эксплуатацию почти 2,5 тысячи километров газовых сетей. Ежегодно мы обеспечиваем прирост протяженности сетей в среднем на 500 километров. Количество территорий с доступом к природному газу неуклонно растет. На сегодняшний день соответствующей инфраструктурой обеспечено 363 населенных пункта, включая 294 сельских, — отметил глава региона.



В то же время в области складывается парадоксальная ситуация, когда сети газоснабжения построены, но жители подключаются к ним неактивно. Евгений Куйвашев поручил правительству разобраться детально с этим вопросом. Работа по газификации будет продолжена только в том случае, если это будет востребовано жителями.