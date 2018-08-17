В Екатеринбурге работает горячая линия по выборам в гордуму

17:07 | 23.08.2018

В Екатеринбурге запустили горячую линию городской избирательной комиссии. По телефону +7 (343) 371-64-34 жители уральской столицы могут задавать вопросы, касающиеся выборов депутатов в гордуму.



Режим работы горячей линии: будние дни — с 10 до 19 часов, выходные дни — с 10 до 14 часов, 8 сентября — с 10 до 19 часов. Также линия будет работать с 7 часов утра 9 сентября до 19 часов 10 сентября.



Отмечается, что сообщения о нарушениях будут передавать в уполномоченные органы.



Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.