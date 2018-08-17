У пассажира Кольцово изъяли крупную партию табака

16:40 | 23.08.2018

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира – гражданина Китая, который вылетал в Харбин. При таможенном контроле у мужчины нашли 420 упаковок со стиками для электронных сигарет – 2,5 кг вместо разрешенных 250 граммов.



В отношении иностранца составили протокол об административном правонарушении.



«Разрешенную норму, 250 граммов – 41 пачку, гражданину Китая вернули, остальные изъяли в рамках административного производства», - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Напомним, что один пассажир может перевозить не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака. Если товар превышает норму, то его необходимо оформить.