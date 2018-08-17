Благоустройство сквера имени Попова обойдется в 40 млн рублей

15:50 | 23.08.2018

2gis.ru

В Екатеринбурге объявлен конкурс на благоустройство сквера имени А. С. Попова. Подрядчик должен оборудовать световой фонтан, заменить тротуарную плитку, обновить систему освещения. Заказчиком работ выступает МКУ «Городское благоустройство».



Работы должны быть завершены до 25 декабря этого года. Начальная цена контракта — 40 млн рублей.