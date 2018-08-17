Прокуратура заставила оборудовать системами видеонаблюдения девять свердловских школ

15:22 | 23.08.2018

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В Байкаловском районе девять школ оборудованы системами видеонаблюдения по требованию прокуратуры: МАОУ «Байкаловская СОШ», МКОУ «Городищенская СОШ», МКОУ «Краснополянская СОШ», МКОУ «Баженовская СОШ», МКОУ «Ляпуновская СОШ», МКОУ «Нижне-Иленская СОШ», МКОУ «Шадринская СОШ», МКОУ «Чурманская СОШ» и МАОУ «Еланская СОШ».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее суд удовлетворил требования прокуратуры о необходимости соблюдения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных учреждениях.