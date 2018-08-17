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14:59 | 23.08.2018
отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий грабителя (ФОТО)
По данным следствия, ночью 15 августа на улице Учителей злоумышленник ударил разбитой бутылкой мужчину 1965 года рождения, похитил у него деньги и телефон. Пострадавший получил резаную рану губы.
Подозреваемого задержали в квартире в Пионерском поселке. От полиции он пытался спрятаться в шкафу, накрывшись курткой.
Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на счету мужчины семь судимостей за кражи.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений. Если вы пострадали от противоправных деяний данного лица, незамедлительно сообщайте информацию в полицию по телефону: 8-963-444-82-95.
© «Вечерние Ведомости»
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