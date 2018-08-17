Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий грабителя (ФОТО)

21 августа оперативниками отделения по борьбе с резонансными и имущественными преступлениями ОУР УМВД Екатеринбурга задержан местный житель 1993 года рождения, подозреваемый в разбойном нападении.По данным следствия, ночью 15 августа на улице Учителей злоумышленник ударил разбитой бутылкой мужчину 1965 года рождения, похитил у него деньги и телефон. Пострадавший получил резаную рану губы.Подозреваемого задержали в квартире в Пионерском поселке. От полиции он пытался спрятаться в шкафу, накрывшись курткой.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на счету мужчины семь судимостей за кражи.По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений. Если вы пострадали от противоправных деяний данного лица, незамедлительно сообщайте информацию в полицию по телефону: 8-963-444-82-95.