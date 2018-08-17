В Екатеринбурге появился Центр истории уральского добровольческого танкового корпуса

Сегодня, 23 августа, в день 75-летия Курской битвы в Екатеринбурге открыли Центр истории уральского добровольческого танкового корпуса. В экспозицию музея вошли военные артефакты: нагрудники бойцов, орудие, посуда, фотоаппараты, карточки и военные билеты, солдатские медальоны, копии заявлений в добровольческий полк. Также здесь можно увидеть стальной, так называемый «черный» нож, который выдавался каждому добровольцу.В открытии Центра приняли участие ветераны Великой отечественной войны, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подарил музею копии архивных статей газеты «Уральский рабочий» 1943 года о создании УДТК.«Наши танкисты наводили ужас на противника. Недаром немцы прозвали бойцов «дивизией черных ножей», «уральскими чертями». Это не просто война на передовой, здесь на Урале ковалась победа и об этом подвиге мы должны рассказывать детям, молодежи, всем жителям Свердловской области и нашим гостям. Изучение истории УДТК и посещение музея должно стать частью школьной программы», - отметил глава региона.Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году на добровольные взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) областей.