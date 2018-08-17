Из-за эстафеты огня зимней универсиады в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

14:28 | 23.08.2018

business-class.su

17 ноября 2018 года в Екатеринбург привезут огонь XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.



На время эстафеты огня, в ходе которой 20 уральцев пробегут с факелом по проспекту Ленина, движение по улице полностью перекроют на участке от Хохрякова до Мира. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Главная магистраль Екатеринбурга будет закрыта для автомобилистов с 11:30 до 13:00. Кроме того, на проспекте Ленина за три часа до эстафеты запретят розничную продажу алкоголя, ограничение продлится еще час после окончания мероприятия.



Напомним, что в эстафете огня примут участие уральцы, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Среди факелоносцев министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, биатлонист Антон Шипулин и другие.