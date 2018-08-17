Свердловское правительство распределило субсидии для муниципалитетов

13:53 | 23.08.2018

infokanal55.ru

Правительство Свердловской области приняло постановление о распределении субсидий и межбюджетных трансфертов муниципалитетам.



Так, Серовский городской округ получит на переселение граждан из ветхого жилья 24,4 млн рублей, Камышлов - 13,4 млн, Кировград - 6 млн, Карпинск - 5,6 млн.



Екатеринбургу выделят по 743 млн рублей в 2019 и 2020 годах на освоение территорий в Солнечном и Академическом микрорайонах. На эти деньги будут строиться дороги и объекты социальной сферы.



На строительство и реконструкцию школ Нижний Тагил дополнительно получит 100 млн рублей, Каменск-Уральский – 152,2 млн, Невьянский городской округ - 86,8 млн.



Кроме того, власти дополнительно направят 5 млн рублей на реконструкцию футбольного поля в Полевском.