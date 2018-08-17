В Уральском федеральном университете подвели предварительные итоги приемной кампании

12:57 | 23.08.2018

Уральский федеральный университет подвел предварительные итоги приемной кампании — 2018/2019. По имеющейся информации, в вуз поступили 5 867 человек, 66,82 % из них — свердловчане (2 048 екатеринбуржцев и 1872 из области). Также много абитуриентов приехало из Тюменской области, Пермского края и Башкортостана.



В пресс-службе УрФУ отмечают, что количество поступающих из других регионов растет ежегодно. Что касается приема иностранцев, то в этом году вуз примет 417 таких студентов.



«Для многих решающую роль играет городская инфраструктура, карьерные перспективы в нашем городе. Некоторых прельщает возможность международных обменных программ и стажировок. Но особенно приятно, что все же большая часть ребят приезжает к нам с целью поступить на конкретные направления подготовки, которые реализуются в УрФУ на высоком уровне», — прокомментировали в пресс-службе вуза.