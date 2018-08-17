На улице Санаторной снесут незаконный киоск

12:45 | 23.08.2018

Антон Буценко

Администрация города Екатеринбурга выпустила очередное постановление о сносе самовольной постройки. Речь идет о павильоне общественного питания по адресу улица Санаторная, 1. Площадь объекта — 60 квадратных метров.



Сносом нелегальной постройки займется администрация Чкаловского района. Затраты должен возместить владелец киоска.



«В течение только этого года у нас вышли постановления о сносе более 20 самовольных построек. Мы ориентируемся на схему размещения нестационарных объектов. Если объекта в ней нет и мы не можем его вывезти на манипуляторе, то, руководствуясь 22-й статьей Гражданского кодекса, выпускаем постановление, признаем самовольной постройкой», — рассказала председатель Комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева.