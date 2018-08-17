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11:55 | 23.08.2018

nedelya40.ru

Уральца, давшего взятку следователю, приговорили к 9 годам со штрафом в 20 млн

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил 45-летнего жителя города Березовского к 9 годам строгого режима со штрафом в 20 млн рублей за дачу взятки сотруднику Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, мужчина предложил следователю взятку в размере 10 млн рублей за непривлечение его к ответственности по уголовному делу об уклонении от внесения таможенных платежей.

Уральца задержали 14 декабря 2016 года при передаче части взятки — 2 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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