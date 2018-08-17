Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии в поселке Красноглинном

11:38 | 23.08.2018

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Следственные органы возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы на частном лесоперерабатывающем предприятии в поселке Красноглинном Серовского района.



По данным следствия, в текущем году работники предприятия не получили зарплату более чем за два месяца. Сумма задолженности — более 3,5 млн рублей.



«В настоящее время в рамках возбужденного дела органами СКР выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проводятся допросы свидетелей, анализируется интересующая следствие финансовая и бухгалтерская документация, выполняются иные мероприятия по установлению конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.