Екатеринбург лидирует среди региональных городов-миллионников по офисному строительству

11:24 | 23.08.2018

скупка-мебели.рф

Уральская столица занимает первое место по строительству офисных центров. Здесь возводится 86 тыс. кв. м офисов. Такие данные приводит компания CBRE. Отмечается, что в рейтинге участвовали только региональные города-миллионники, без учета Москвы и Санкт-Петербурга.



На втором месте Новосибирск (29 тыс. кв. м), на третьем — Пермь (17 тыс. кв. м). Также в числе лидеров Казань, Волгоград и Воронеж.