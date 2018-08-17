Уральца осудили за истязание матери и убийство кошки

10:52 | 23.08.2018

regnum.ru

Житель Красноуфимска Кирилл Русинов осужден на 2 года 8 месяцев строгого режима. Он признан виновным в истязании, угрозе убийством и жестоком обращении с животным.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина систематически избивал свою мать 1952 года рождения и высказывал в ее адрес угрозы убийством.



Также в феврале этого года Русинов более пяти раз ударил кошку своей матери головой об пол. От полученных травм животное скончалось.



Отмечается, что преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Приговор пока не вступил в законную силу.