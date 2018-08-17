От укусов клещей пострадало почти 30 тысяч свердловчан

10:38 | 23.08.2018

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В Свердловской области зарегистрировано 29 970 случаев укусов клещей. Это на 3 % выше среднемноголетнего уровня и сопоставимо с уровнем прошлого года. При этом пострадало 5 393 ребенка.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях, больше всего в Тугулымском, Асбестовском, Талицком, Шалинском, Рефтинском, Тавдинском, Ачитском городских округах.



Зафиксировано 67 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 338 — клещевым иксодовым боррелиозом.