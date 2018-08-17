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10:14 | 23.08.2018
организаторы фестиваля
Фестиваль ландшафтного искусства, прошедший в Екатеринбурге, хотят сделать ежегодным
За 10 дней мероприятие посетили более 12 тысяч человек. Они увидели 15 миниатюрных парков, объединенных общей темой «Музыка сада». Для их создания авторы использовали десятки видов деревьев, трав и цветов, а также 20 тысяч тонн камней, строительно-садовых материалов и скульптурных композиций.
«Конечно, не все идеи участников фестиваля применимы в парках и скверах города, но мы и не ставим себе целью просто копировать предложения ландшафтных дизайнеров. Фестиваль «Атмосфера» – это скорее источник вдохновения, творческого поиска для специалистов городских служб благоустройства. Уже в следующем году мы намерены использовать некоторые, родившиеся в ходе общения с организаторами проекта, новшества в создании цветников в Екатеринбурге», – отметила председатель Комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.
© «Вечерние Ведомости»
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