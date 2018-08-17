Союз журналистов России просит тщательного расследования нападения на Дмитрия Полянина

09:46 | 23.08.2018

«Областная газета»

Союз журналистов России направил письма Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой установить нападавших на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. В письмах за подписью председателя СЖР Владимира Соловьева обращается внимание на необходимость установления истины по делу.



Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на Дмитрия Полянина у его дома, нанесли несколько ударов арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. По мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах».



Ранее уголовное дело было переквалифицировано со ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») на ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Нападавшие до сих пор не установлены.