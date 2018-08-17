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09:27 | 23.08.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

На улице Высоцкого ликвидирована нелегальная парковка

На улице Высоцкого под контролем судебных приставов ликвидированы нелегальные парковка и автомойка.

Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, прокуратура на основании жалоб жителей подала иск в суд с требованием освободить незаконно занятый земельный участок площадью 6 650 кв. м.

Организация, которой принадлежала парковка, — ООО «С.» — отказалась добровольно выполнить требования, считая захваченную территорию своей собственностью.

Бетонный забор и охранную будку демонтировали за счет денежных средств сторонней организации. ООО «С.» должно возместить расходы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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