На улице Высоцкого ликвидирована нелегальная парковка

09:27 | 23.08.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

На улице Высоцкого под контролем судебных приставов ликвидированы нелегальные парковка и автомойка.



Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, прокуратура на основании жалоб жителей подала иск в суд с требованием освободить незаконно занятый земельный участок площадью 6 650 кв. м.



Организация, которой принадлежала парковка, — ООО «С.» — отказалась добровольно выполнить требования, считая захваченную территорию своей собственностью.



Бетонный забор и охранную будку демонтировали за счет денежных средств сторонней организации. ООО «С.» должно возместить расходы.