09:07 | 23.08.2018

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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, сегодня, 23 августа, в связи с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с и более.



Предупреждение о возможном ухудшении погодных условий направлено в муниципальные образования с целью принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций.



В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности:



- не совершать походы и прогулки в лесной зоне, отказаться от отдыха на водоемах;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- соблюдать правила дорожного движения;

- если непогода застала вас на улицах населенного пункта, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

- не пытаться найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

- двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку — и оставаться там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды.