«Среднеуральской птицефабрике» грозит новое уголовное дело

22:25 | 22.08.2018

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Еще один житель Свердловской области готов обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности представителей Среднеуральской птицефабрики.



Молодой человек Дмитрий Санников планирует написать заявление о клевете и предании гласности его персональных данных, на что он не давал согласия. В пресс-релизе, разосланном в СМИ Екатеринбурга ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (в состав агрохолдинга входит Среднеуральская птицефабрика) Дмитрий называется организатором распространения листовок, с которыми на стоянке птицефабрики задержали 16-летнего подростка Данила.



«О том, что меня обвиняют, я узнал от журналистов, - рассказывает Дмитрий Санников, - Сегодня весь вечер мне поступают десятки звонков от различных изданий. Я не понимаю, почему руководство птицефабрики впутало меня в эту историю. Эта новость повергла меня в шок. Откуда у руководства птицефабрики мой номер, и какое они имеют право раздавать его направо и налево? Как оказалось, на их официальном сайте есть вся информация обо мне вплоть до места работы и моих политических убеждениях. Я возмущен, и завтра утром иду писать заявления в полицию и прокуратуру».



Напомним, что 16 августа сотрудники предприятия задержали подростка, раскладывающего листовки экологического и социального содержания на стоянке птицефабрики. Молодого человека удерживали в здании птицефабрики до приезда полиции и, по его словам, угрожали расправой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».