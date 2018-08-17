Берёзовский суд арестовал второго подростка, который в составе группы несовершеннолетних избил инвалида до смерти

Первое сентября не с линейкой и гладиолусами, а за решёткой. Именно так День знаний встретит 16-летний школьник, которого задержали по обвинению в избиении до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Сегодня Берёзовский городской суд принял решение о его аресте до 20 октября. 10 августа Рудакова нашли мёртвым в родном городе за гаражами. На след малолетних преступников вышли по видео, в котором подростки издеваются над погибшим. Его они выложили в соцсети.Аналогичное решение хотели вынести и в отношении ещё одного фигуранта дела – 14-летнего подростка. На суде следствие заявило, что он и еще один из обвиняемых пытались скрыться от правоохранительных органов. Однако рассмотрение ходатайства СУ СКР о его аресте перенесли, поскольку следствию понадобились дополнительные характеристики малолетнего злоумышленника. В связи с этим ему продлили срок задержания до 72 часов.Напомним, инвалид Дмитрий Рудаков был найден мёртвым 10 августа в Берёзовском, в районе гаражей недалеко от своего дома по улице Исакова. По подозрению в убийстве были задержаны пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Самая младшая из них — 13-летняя девочка. По версии следствия, именно она снимала преступление на видео, а потом выложила его в соцсети. А 16-летнему подростку, ранее уже судимому, силовики приписывают основную вину – по версии следствия, именно он нанёс молодому человеку смертельную травму. По решению суда он был арестован, остальных задержанных отпустили под подписку о невыезде.Однако через 10 дней в соцсетях появились жуткие подробности убийства Дмитрия Рудакова. Сообщалось, что подростки заставили парня «раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет». Затем они повалили его на землю, начали плевать и мочиться на него. После этого 16-летний парень начал прыгать на голове жертвы и сломал Дмитрию кадык. Также сообщалось, что от прыжков на голове у Рудакова из глазниц выпали глазные яблоки, а девочка смеялась и прижигала их сигаретой. Однако вчера СУ СКР опровергло факт изуверств.Между тем эта история вызвала в Берёзовском общественный резонанс: 20 августа горожане вышли на народный митинг, а петицию об аресте всех пятерых малолетних преступников подписали более 100 тысяч человек. На фоне этих событий Следственный комитет задержал трёх подростков, ранее отпущенных под подписку, и сегодня вышел в суд с ходатайством об их аресте. Вчера четверым подросткам было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).А вот 13-летнюю девочку привлекать к уголовной ответственности не собираются. Региональный СКР намерен поместить её в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, поскольку она ещё не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.На фото: Дмитрий Рудаков, источник ria.ru