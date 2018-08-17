В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Тверитина

20:13 | 22.08.2018

vseogkh.ru

Вплоть до середины октября дорожники перекроют улицу Тверитина в Екатеринбурге для проведения ремонтных работ. Ограничения в движении коснутся не всей улицы, а лишь её отрезка от Восточной до Мичурина.



Ремонт на данном участке будет проводиться с 22 августа по 15 октября, сообщает официальный портал города. В течение почти двух месяцев здесь будут налаживать подземные коммуникации. Автомобилистам предложен объезд по улицам Бажова, Декабристов, Восточной и Большакова.