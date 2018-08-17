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19:29 | 22.08.2018
srazudoma.pro
Перекрыли связь с цивилизацией: в Екатеринбурге отменили два единственных автобуса до "Солнечного"
Дело в том, что на железнодорожном переезде в районе новых улиц Лучистая – 2-я Новосибирская, где каждый день проезжали автобусы №077 и №53, отсутствовали специальные устройства для регулирования движения автотранспорта. Так, светофор там хоть и был, но не работал. Не было и специального пешеходного моста над путями, в то время как по документам он должен был быть. Отсутствовал также специальный барьер, который должен блокировать автотранспорту проезд через рельсы, когда поезд уже близко. Таким образом, всю ту неделю, пока автобусы соединяли Солнечный с центром Екатеринбурга, пассажиры рисковали своей жизнью.
Но в дело вмешались сотрудники Свердловского ГИБДД.
«Возбуждено дело об административном правонарушении. Принято решение исключить движение общественного транспорта маршрутов № 077 и № 53 на указанном участке улично-дорожной сети», – комментируют в отделе пропаганды ведомства. Там добавляют, что данный ж/д переезд принадлежит вовсе не СвЖД, а министерству обороны.
В госавтоинспекции пообещали, что движение транспорта возобновится сразу, как только на переезде будут устранены недостатки. А в пресс-службе Центрального военного округа уточняют, что на самом деле движение автотранспорта в районе Лучистой и 2-й Новосибирской вовсе не планировалось.
«Наличие переезда на этом участке не планировалось, но по решению местных органов власти был возведен временный на период строительства жилого микрорайона. В дальнейшем на пересечении железнодорожной ветки и автодороги муниципалитет должен был построить разноуровневый путепровод (мост). Чего сделано не было, а было принято решение использовать временный переезд для движения общественного транспорта. Согласование маршрутов общественного транспорта прошло на уровне местных органов власти, хотя изначально не предусматривалось автобусное сообщение по временному переезду. Сейчас в интересах жителей микрорайона специалисты отремонтируют сигнализацию и светофор, чтобы движение автобусов можно было возобновить», — говорится в сообщении ведомства.
А пока органы местного самоуправления решают, кто виноват в том, что все 3 тысячи жителей Солнечного отрезаны от цивилизации, взрослые и пенсионеры ходят до ближайшей остановки 2 километра.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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19:29 | 22.08.2018
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