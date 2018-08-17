Для екатеринбургской Белой башни собирают деньги на громоотвод

17:44 | 22.08.2018

vitkaravan.livejournal.com

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собирает деньги на строительство громоотвода и восстановление освещения в екатеринбургской Белой башне. Для этого необходимо чуть более 208 тысяч рублей.



Напомним, что в прошлом году в башню ударила молния и сожгла проводку.



Белая башня была построена в 20-е годы прошлого века. Она является архитектурным памятником эпохи конструктивизма.