Следить за правопорядком на выборах в Свердловской области будут более двух тысяч полицейских

16:59 | 22.08.2018

mgpr.omskportal.ru

В единый день голосования, 9 сентября, на избирательных участках Свердловской области будут работать более двух тысяч сотрудников полиции. Сегодня, 22 августа, состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба области.



«Выборы пройдут меньше чем через месяц. В связи с этим нужно принять меры, в том числе по реагированию на заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба или других общественно опасных последствий», — отметил в ходе заседания вице-губернатор Алексей Орлов.



Сообщается, что сейчас все избирательные участки готовы к открытию. В Свердловской области будет работать 655 участков, в Екатеринбурге — 573, в том числе 20 временных.