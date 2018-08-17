В уральской столице запретят парковку еще на трех улицах

16:26 | 22.08.2018

w-ip.ru

В Екатеринбурге знаки «Остановка запрещена» появятся на трех улицах: Фрунзе (от Чайковского до Белинского), Кировградской (от Республиканской до остановки общественного транспорта «Парк Победы») и Большакова (от Белинского до Чапаева).



Сообщается, что парковка на данных участках запрещена для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.