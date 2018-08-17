В Екатеринбурге благоустроено 19 дворов, еще в 38 ведутся работы

15:58 | 22.08.2018

sevizm.mos.ru

В Екатеринбурге в рамках работы по формированию комфортной городской среды благоустроено 19 дворов, готовность еще 23 дворов составляет 30–70 %, 15 объектов — на начальном этапе.



Как отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на некоторых объектах управляющие компании затягивают ремонтные работы без объективных причин.



Муниципальная программа по благоустройству дворов ведется с прошлого года. В 2017 году обновили 14 дворовых территорий, на этот года запланировано 57.