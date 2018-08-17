С начала года на дорогах Свердловской области погибло восемь детей

15:29 | 22.08.2018

anapa.info

С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 162 ДТП с участием детей. Восемь несовершеннолетних погибло, 175 получили травмы различной степени тяжести.



«Основными причинами ДТП с участием детей являются переход дороги в неустановленном месте и внезапный выход на проезжую часть в ситуации закрытого обзора: из-за дерева, кустарника, автомобиля, здания», - уточнили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, накануне в Краснотурьинске автомобиль сбил 7-летнего мальчика. Его госпитализировали с переломом ноги. Установлено, что ребенок неожиданно выбежал на пешеходный переход с тротуара.



Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей к бдительности в преддверии первого сентября.